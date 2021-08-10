Седлак: «Трактору» реально выиграть Кубок Гагарина, сейчас у нас очень хорошая команда

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак поделился мнением о клубе и шансах на победу в Кубке Гагарина.



«Наш костяк хорошо усилился. В прошлом году у нас было неважное большинство, сейчас пришёл Пулккинен, у которого один из лучших бросков в лиге. Это добавит вариативности нашему большинству.



Ткачёв, Яруллин — тоже отличные игроки, лидеры, которые давно играют в КХЛ, выигрывали Кубок, знают, как это делать. У «Трактора» было хорошее лето. Можно на бумаге иметь сильную команду, но это ничего не значит. Надеюсь, у нас будет хорошая химия в звеньях, и мы докажем это на льду. Думаю, мы можем бороться с лучшими командами.



В каждой команде, где я играл, с кем-то ты общаешься больше. Но в целом у нас отличный коллектив. Я бы сказал, что это лучший коллектив из тех, в которых я был в «Тракторе». Мы все вместе смеёмся, шутим, а не разбиваемся на кучки. Это должно нам помочь, ведь если в команде играют твои друзья, ты хочешь выигрывать ради них, а не только для себя. Это очень важно.



Абсолютно реально выиграть Кубок Гагарина в этом году, у нас очень хороший шанс. Каждый сезон есть шанс, но сейчас у нас очень хорошая команда, надо идти шаг за шагом, работать, улучшать свою игру на протяжении всего сезона. А когда придёт плей-офф, посмотрим, что будет дальше. За три года мы добились большого прогресса. В первый год мы даже близко к плей-офф не подобрались, в прошлом году мы хорошо шли три четверти чемпионата, концовка была пятьдесят на пятьдесят, а в плей-офф мы не могли забить. Хотя шансы выиграть первый раунд были. В этом году у нас команда ещё лучше, надеюсь, мы докажем это своей игрой», — сказал Седлак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.