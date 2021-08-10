«Йокерит» продлил контракт с форвардом Савинайненом

Нападающий «Йокерита» Вели-Матти Савинайнен продлил контракт с клубом.



Как сообщает официальный сайт финской команды, соглашение с игроком подписано до конца сезона-2021/2022.



«Чувствую себя действительно хорошо, потому что продолжать выступать за „Йокерит“ было вариантом номер один для меня. Это топовая организация, где ты изо дня в день находишься вместе с отличными людьми.



Прошлый сезон был действительно сложным из-за ситуации с коронавирусом, и мы не могли играть в плей-офф в Хельсинки. У нас остался большой голод, и теперь единственная цель — добиться успеха с этой командой и привезти в Финляндию Кубок Гагарина», — цитирует слова Савинайнена официальный сайт клуба.



35-летний нападающий в прошедшем сезоне КХЛ принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата, набрав в них 24 (14+10) очка при общей полезности "+5". В плей-офф форвард сыграл четыре встречи, не набрав баллов за результативность.



Савинайнен является чемпионом мира 2019 года в составе сборной Финляндии.