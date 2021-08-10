Якуб Врана продлит контракт с «Детройтом» на три года с кэпхитом $ 5,25 млн
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«Детройт Ред Уингз» продлит контракт с нападающим Якубом Враной на три года с кэпхитом $ 5,25 млн, сообщает известный инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».
Сообщалось, что ранее «Детройт» просил арбитражный суд присудить игроку зарплату $ 3,65 млн, сам Врана хотел $ 5,7 млн. Если бы вопрос не решили, суд состоялся бы 11 августа.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 25-летний нападающий принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 36 (19+17) результативных баллов при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени.
Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. «Ред Уингз» первую игру проведут 14 октября дома с действующим чемпионом — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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