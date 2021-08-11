Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» по буллитам обыграл «Сибирь» на Мемориале имени Ромазана

«Нефтехимик» по буллитам обыграл «Сибирь» на Мемориале имени Ромазана
Комментарии

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в рамках Мемориала имени Ивана Ромазана в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0).

Счёт матча в большинстве на 25-й минуте открыл форвард нижнекамского клуба Марат Хайруллин. На 28-й минуте ответную шайбу забросил нападающий «Сибири» Вячеслав Литовченко. Вперёд новосибирский клуб на 54-й минуте в ситуации «пять на четыре» вывел форвард Евгений Чесалин. Через две минуты сравнял счёт и оформил дубль всё тот же Хайруллин.

Турнирная таблица Мемориала имени Ромазана

В серии послематчевых буллитов в составе «Нефтехимика» отличились Павел Порядин и Данила Попов. «Сибирь» не реализовала ни одной из четырёх попыток. В следующем матче, который состоится завтра, 12 августа, нижнекамский клуб встретится с «Ак Барсом». Начало — в 13:00 мск. «Сибирь» в пятницу, 13 августа, сыграет с магнитогорским «Металлургом». Старт встречи — в 17:00 по московскому времени.

Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
11 августа 2021, среда. 13:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Хайруллин (Брынцев, Клок) – 24:07' (5x4)   1:1 Литовченко (Одиноков, Миловзоров) – 27:48' (5x5)   1:2 Чесалин (Комаров, Кручинин) – 53:57' (5x4)   2:2 Хайруллин – 55:34' (5x5)   3:2 Попов – 65:00' (ПБ)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021