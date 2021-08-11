«Нефтехимик» по буллитам обыграл «Сибирь» на Мемориале имени Ромазана

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в рамках Мемориала имени Ивана Ромазана в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0).
Счёт матча в большинстве на 25-й минуте открыл форвард нижнекамского клуба Марат Хайруллин. На 28-й минуте ответную шайбу забросил нападающий «Сибири» Вячеслав Литовченко. Вперёд новосибирский клуб на 54-й минуте в ситуации «пять на четыре» вывел форвард Евгений Чесалин. Через две минуты сравнял счёт и оформил дубль всё тот же Хайруллин.
В серии послематчевых буллитов в составе «Нефтехимика» отличились Павел Порядин и Данила Попов. «Сибирь» не реализовала ни одной из четырёх попыток. В следующем матче, который состоится завтра, 12 августа, нижнекамский клуб встретится с «Ак Барсом». Начало — в 13:00 мск. «Сибирь» в пятницу, 13 августа, сыграет с магнитогорским «Металлургом». Старт встречи — в 17:00 по московскому времени.
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