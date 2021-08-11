«Ак Барс» одержал первую победу на Мемориале Ромазана, с минимальным счётом обыграв «Амур»

Казанский «Ак Барс» одержал победу в матче Мемориала Ромазана с «Амуром» со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске.

Единственную шайбу на 26-й минуте забросил Николай Коваленко. Он реализовал численное большинство. Ассистентами выступили Дмитрий Кагарлицкий и Илья Сафонов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт в четверг, 12 августа, с нижнекамским «Нефтехимиком». Начало — в 13:00 мск. «Амур» также 14 августа сыграет с хозяевами турнира — магнитогорским «Металлургом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.



Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Ак Барс» первый матч проведёт дома 2 сентября с «Йокеритом». «Амур» в тот же день сыграет в гостях с «Сочи».