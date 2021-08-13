Объявлен состав молодёжной сборной России для подготовки к турниру четырёх наций

ФХР объявила состав молодёжной сборной России для подготовки к Турниру четырёх наций, который состоится 26-28 августа в Чехии. Тренерский штаб вызвал для участия в сборе 28 хоккеистов.
Вратари: Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин («Динамо»), Захар Виноградов («Буран»).
Защитники: Егор Cавиков («Лада»), Михаил Березовский, Никита Смирнов (оба — СКА), Семён Буйван («Трактор»), Филат Зотов («Витязь»), Дмитрий Костенко («Спартак»), Даниил Кузьмин (ЦСКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Роман Романов («Локомотив»), Максим Федотов («Торпедо»).
Нападающие: Данил Авершин, Василий Пономарёв (оба — «Спартак»), Александр Агапов («Северсталь»), Семён Демидов («Витязь»), Иван Дидковский («Динамо»), Никита Дишковский, Илья Иванцов, Даниил Лазутин (все — СКА), Дмитрий Зуган, Егор Кузьминов (оба — ЦСКА), Кирилл Кадышев («Трактор»), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Овчинников («Сибирь»), Павел Тютнев («Локомотив»).
Тренерский штаб: Игорь Ларионов (главный тренер), Владимир Филатов (тренер), Олег Браташ (тренер), Николай Хабибулин (тренер вратарей), Владимир Попов (тренер-методист), Александр Кофанов (тренер по физподготовке).
В рамках турнира россияне проведут три матча — со сборными Швеции, Финляндии и Чехии.
Расписание матчей сборной России U20:
26 августа, 16:00 Швеция — Россия
27 августа, 16:00 Финляндия — Россия
28 августа, 19:30 Чехия — Россия
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