«Барыс» одержал победу на Кубке президента РК, в финале уверенно обыграв «Сарыарку»

«Барыс» одержал победу на Кубке президента Республики Казахстан, в финальном матче одержав крупную победу над карагандинской «Сарыаркой» со счётом 7:3 (3:2, 2:1, 2:0).
В составе клуба из Нур-Султана забитыми шайбами отличились форварды Кёртис Валк, Мэтт Фрэттин, Якоб Лилья, Егор Петухов и Роман Старченко, а также защитники Егор Шалапов и Даррен Диц. У «Сарыарки» отличился дублем нападающий Степан Грымзин, а также шайба на счету Сергея Голоднюка.
Ранее команды встречались на групповом этапе турнира, где победу одержал клуб из Караганды (4:3). Также на турнире «Барыс» встречался с «Куньлунем» (6:2) и усть-каменогорским «Торпедо» (4:2).
В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги подопечные Юрия Михайлиса проведут первый матч 3 сентября дома с «Салаватом Юлаевым».
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