Юров: мысли о драфте НХЛ посещают, но это не стоит во главе. Хочется взять Кубок Гагарина

Нападающий «Металлурга» Данила Юров рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.
«Следующий год драфтовый, думал о нём? Иногда посещают такие мысли, но это не стоит во главе. В первую очередь мне нужно прогрессировать, помогать своему клубу. У нас есть цели, и мы будем к ним идти.
Если анализировать с прошлым годом, то в чём добавил? Немного в мышцах и мощи. В этом году удалось хорошо позаниматься с тренером. Думаю, именно в этом я добавил.
Когда играю по 2-4 минуты за матч – это сложно ментально? Отчасти да, всё равно ведь хочется большего, но в то же время понимаешь, что в 17 лет играешь с 30-летними мужиками. В голове есть понимание, что, чтобы завоевать по 15-19 минут, мне надо доказывать изо дня в день. Просто так мне никто ничего не даст.
Какие цели поставил на этот сезон? Надо больше сконцентрироваться на командной игре. В клубе нет слова «я», потому что мы все едины и, так сказать, один кулак. Хочется взять Кубок Гагарина, привнести вклад в эту победу, доказать, что готов играть. Буду стараться», – приводит слова Юрова AllHockey.
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