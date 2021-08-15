Юров: мысли о драфте НХЛ посещают, но это не стоит во главе. Хочется взять Кубок Гагарина

Нападающий «Металлурга» Данила Юров рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.



«Следующий год драфтовый, думал о нём? Иногда посещают такие мысли, но это не стоит во главе. В первую очередь мне нужно прогрессировать, помогать своему клубу. У нас есть цели, и мы будем к ним идти.



Если анализировать с прошлым годом, то в чём добавил? Немного в мышцах и мощи. В этом году удалось хорошо позаниматься с тренером. Думаю, именно в этом я добавил.



Когда играю по 2-4 минуты за матч – это сложно ментально? Отчасти да, всё равно ведь хочется большего, но в то же время понимаешь, что в 17 лет играешь с 30-летними мужиками. В голове есть понимание, что, чтобы завоевать по 15-19 минут, мне надо доказывать изо дня в день. Просто так мне никто ничего не даст.



Какие цели поставил на этот сезон? Надо больше сконцентрироваться на командной игре. В клубе нет слова «я», потому что мы все едины и, так сказать, один кулак. Хочется взять Кубок Гагарина, привнести вклад в эту победу, доказать, что готов играть. Буду стараться», – приводит слова Юрова AllHockey.