Главный тренер «Амура» — о Кубке Гагарина: нет ничего недостижимого, будем максималистами

Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв прокомментировал подготовку клуба к сезону, а также рассказал о задачах на чемпионат-2021/2022.



«Мы будем уделять огромное внимание старту чемпионата. Нам очень важно хорошо начать, и делаем для этого всё. К концу предсезонки специально нагрузки сбавим. Где-то, может, нам погода в Хабаровске мешала, было очень жарко – +36 градусов. Из-за этого приходилось варьировать тренировки, уводить команду с улицы в зал.



Идёт рабочий процесс, не на что жаловаться. Увидел со стороны ребят хорошее отношение к делу. У нас есть опытные парни, которые поиграли и уже что-то выигрывали в своей карьере: Володя Галузин, Илья Зубов. Мы с тренерским штабом на них рассчитываем. Ну и наш капитан Михал Йордан, куда без него? Сами чехи говорят, что он для них как папа.



Как воспринял заявление генерального директора «Амура» Романа Крамаря о том, что цель команды – Кубок Гагарина? Всегда нужно ставить перед собой большие задачи. Наверное, стремиться просто выйти в плей-офф – это неправильно. Мы все должны быть максималистами. Нет ничего недостижимого. Если будет прекрасный микроклимат, правильное отношение к делу, надёжная игра вратарей – всё можно будет перевернуть. Я смотрю в будущее с оптимизмом.



Возвращение «Адмирала» – это плюс или минус для «Амура»? Это наши соседи, с которыми у «Амура» всегда были принципиальные матчи. Есть московское дерби, «зелёное», а теперь возвращается дальневосточное. Я это только приветствую», — цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.