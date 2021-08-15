Главный тренер «Амура» — о Кубке Гагарина: нет ничего недостижимого, будем максималистами

Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв прокомментировал подготовку клуба к сезону, а также рассказал о задачах на чемпионат-2021/2022.
«Мы будем уделять огромное внимание старту чемпионата. Нам очень важно хорошо начать, и делаем для этого всё. К концу предсезонки специально нагрузки сбавим. Где-то, может, нам погода в Хабаровске мешала, было очень жарко – +36 градусов. Из-за этого приходилось варьировать тренировки, уводить команду с улицы в зал.
Идёт рабочий процесс, не на что жаловаться. Увидел со стороны ребят хорошее отношение к делу. У нас есть опытные парни, которые поиграли и уже что-то выигрывали в своей карьере: Володя Галузин, Илья Зубов. Мы с тренерским штабом на них рассчитываем. Ну и наш капитан Михал Йордан, куда без него? Сами чехи говорят, что он для них как папа.
Как воспринял заявление генерального директора «Амура» Романа Крамаря о том, что цель команды – Кубок Гагарина? Всегда нужно ставить перед собой большие задачи. Наверное, стремиться просто выйти в плей-офф – это неправильно. Мы все должны быть максималистами. Нет ничего недостижимого. Если будет прекрасный микроклимат, правильное отношение к делу, надёжная игра вратарей – всё можно будет перевернуть. Я смотрю в будущее с оптимизмом.
Возвращение «Адмирала» – это плюс или минус для «Амура»? Это наши соседи, с которыми у «Амура» всегда были принципиальные матчи. Есть московское дерби, «зелёное», а теперь возвращается дальневосточное. Я это только приветствую», — цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.
- 15 августа 2021
-
19:38
-
19:07
-
18:30
-
18:03
-
17:42
-
16:54
-
16:39
-
16:29
-
16:17
-
15:25
-
13:54
-
13:30
-
13:15
-
12:55
-
11:54
-
10:32
-
09:47
-
09:10
-
08:49
-
08:39
- 14 августа 2021
-
23:55
-
23:53
-
22:58
-
22:30
-
21:04
-
19:41
-
19:05
-
18:40
-
18:35
-
18:17
-
17:38
-
16:53
-
16:38
-
16:29
-
15:55