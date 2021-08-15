Бадюков: считаю, что «Сочи» реально сделать одним из претендентов на Кубок Гагарина

Заместитель гендиректора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал о назначении на пост, трансферной кампании клуба и задачах на своей должности.



«Предложение было от руководства клуба. Я взвесил «за» и «против» и дал своё согласие. Понимал, что передо мной будут поставлены задачи развивать молодёжь и взаимодействовать с Федерацией хоккея России. Очень рад тому, что смогу передать свой опыт, мне интересна работа, где нужно сообща строить команду.



Для меня личные риски не имеют значения. Всегда приятнее работать с тем хоккеистом, у которого есть потенциал и у кого горят глаза. В «Сочи» нам всем, будь это игрок, тренер или руководитель, есть что доказывать. Все условия для этого имеются.



Анализировал, что не получилось у «Сочи» в прошлом году? Конечно. История успеха или неудачи у каждого своя, и у „Сочи“ в прошлом году были свои причины для таких результатов. Мы проанализировали, что было сделано неправильно.



В этой трансферной кампании получилось сделать всё то, что и планировали? Мы старались сделать максимум, исходя из наших возможностей. То, что у нас получилось на предсезонке, — это создать конкурентную среду. На первом сборе было по семь троек и пар защитников, десять игроков на просмотровых контрактах.



В этом году удалось подписать хороших игроков, в особенности это касается голкипера Магнуса Хелльберга. Его хотели видеть в своём составе многие другие команды КХЛ. Главное, что он сам с удовольствием приехал в Сочи. И, я надеюсь, что это усиление не на один сезон.



Мы сотрудничаем со всеми клубами КХЛ, не только со СКА. Просто в Петербурге очень мощная система и, если игрок приходит оттуда, это значит, что он уже проверенный, обученный и ты точно с ним не прогадаешь. Серьёзные клубы берут под свои знамёна только хороших игроков.



Какие задачи ставлю в «Сочи»? Создать лучшие условия для воспитания кандидатов в сборную России как среди игроков, так и тренеров. Этого можно будет добиться только через результат. Я считаю, что ХК «Сочи» реально сделать одним из лидеров Западной конференции, чтобы команда не просто выходила в плей-офф, но и была в числе претендентов на Кубок Гагарина. Благодаря таким целям и получится воспитать игроков. Для национальной сборной России это тоже станет плюсом», — приводит слова Бадюкова AllHockey.Ru.