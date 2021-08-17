Гецлаф: было интересно выйти на рынок. Теперь я хоть лучше осознаю, что чувствуют другие

Капитан и нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф рассказал о принятии решения остаться в клубе после того, как он оказался в статусе неограниченно свободного агента.



«На данном этапе карьеры заинтересованность клуба в моих услугах – важнейший фактор. Это даёт понять, что ты нужен, что в тебя верят.



«Анахайм» сказал мне эти слова, и это помогло мне принять решение. Однако это был интересный день. Никогда раньше я не получал предложений продолжить карьеру в другом клубе.



Теперь я хоть лучше осознаю, что чувствуют другие игроки в подобной ситуации», – цитирует Гецлафа официальный сайт НХЛ.



В первый день открытия рынка 36-летний форвард подписал с клубом контракт на один год, зарплата — $ 3 млн. Его кэпхит по прошлому соглашению составлял $ 8,25 млн.



Напомним, 36-летний канадец отыграл за «Анахайм» все 16 сезонов в своей карьере в Национальной хоккейной лиге. Он мог стать неограниченно свободным агентом. В 48 встречах сезона нападающий набрал 17 (5+12) очков.