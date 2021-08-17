Ласьков: как хоккеист Мозякин бы вряд ли сейчас помог, концепция «Металлурга» поменялась

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил о том, почему клуб не продлил контракт с Сергеем Мозякиным.

«Мы решили сделать нашу команду быстрее, потому и предложили Сергею другую роль. Он мог бы поделиться своим опытом с хоккеистами, помочь им развиваться. Думаю, рано или поздно Мозякин к этому придёт.



Мозякин должен был помогать Илье Воробьёву и отвечать за большинство? Да, но ответил, что пока не готов.

Понял ли его? Скорее да. Психологически тяжело резко менять сферу деятельности, да и не у всех получается. Многие боятся уходить. А Мозякин наверняка смотрел и на Даниса Зарипова, и на Павла Дацюка, который ещё официально не закончил.



Мы изначально предлагали Сергею только тренерскую зарплату, которая, кстати, была такой же, как у хоккеиста. Но как спортсмен Сергей бы вряд ли сейчас нам помог. Концепция клуба поменялась. Уже на турнире Ромазана мы показали, что у нас довольно быстрые четыре звена. При этом не «бей-беги», а играющие. Прямолинейный стиль всем болельщикам надоел», — цитирует Ласькова «Спорт-экспресс».