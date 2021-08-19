В «Адмирале» рассказали, когда будут погашены все прошлые долги перед игроками

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан рассказал, когда клуб из Владивостока погасит все долги перед игроками, и объяснил, почему этого до сих пор не сделано.



«Мы уже закрыли одну часть долгов, а вторую скоро закроем. Тут есть определённые нюансы. Дело в том, что мы перекупили долг у старой организации. Чтобы возместить всё игрокам, заключается определённый договор, подписываются соглашения. Как только от хоккеистов придут оригинальные официальные подписанные документы, мы сразу оплатим вторую часть задолженности. Можно сказать, что вопрос решён и закрыт.



50% задолженности уже оплачено, ещё 50% мы оплатим сразу, как придут оригиналы документов. Вопрос держится на контроле, всё работает в штатном режиме. Ещё раз повторю: нам осталось заплатить вторую часть только двум хоккеистам и при условии получения оригинального документа соглашения вопрос по долгам «Адмирала» будет закрыт», — сказал Ан в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.