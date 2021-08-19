Когда закроют долги и почему уволен главный тренер? В «Адмирале» всё рассказали

В последние дни тема «Адмирала» не сходит с новостных лент. Во Владивостоке уволили главного тренера Сергея Вострикова, по-прежнему не закрыли все долги и даже на время лишались доступа в ЦИБ. Обозреватель «Чемпионата» взял эксклюзивное интервью у генерального директора дальневосточного клуба Алексея Ана, который прояснил сложившуюся ситуацию, ответил на вопросы о финансировании, новичках и назвал сроки погашения всех задолженностей.

«Как только от хоккеистов придут оригинальные официальные подписанные документы, мы сразу оплатим вторую часть задолженности»

— Как обстоят дела с погашением оставшихся задолженностей?

— Мы уже закрыли одну часть долгов, а вторую скоро закроем. Тут есть определённые нюансы. Дело в том, что мы перекупили долг у старой организации. Чтобы возместить всё игрокам, заключается определённый договор, подписываются соглашения. Как только от хоккеистов придут оригинальные официальные подписанные документы, мы сразу оплатим вторую часть задолженности. Можно сказать, что вопрос решён и закрыт.

— С Континентальной лигой вы постоянно на связи?

— Конечно, 50% задолженности уже оплачено, ещё 50% мы оплатим сразу, как придут оригиналы документов. Вопрос держится на контроле, всё работает в штатном режиме. Ещё раз повторю — нам осталось заплатить вторую часть только двум хоккеистам и при условии получения оригинального документа соглашения вопрос по долгам «Адмирала» будет закрыт.

— Какие у вас отношения с президентом КХЛ Алексеем Морозовым?

— Рабочие отношения, мы в постоянном контакте.

— Доступ в ЦИБ «Адмиралу» вернули?

— Конечно. Мы уже вовсю регистрируем новичков команды.

«На пути во Владивосток два чешских игрока»

— Помимо российских игроков, команда активно усиливается легионерами…

— Да, у нас уже подписаны контракты с Рихардом Букартсом и Джошем Кестнером. На пути во Владивосток и два чешских игрока, но им ещё нужно получить рабочие визы. Плюс одно легионерское место остаётся вакантным.

— На кого возлагаются особые надежды?

— Мы постоянно следим за трансферным рынком, ищем ребят. Есть хоккеисты на просмотровых контрактах — решение по ним будет принимать новый тренерский штаб.

— Есть и опытные ребята…

— Да, такие как Серебряков, Налимов, Саюстов, братья Ушенины, Лугин. Они знают Дальний Восток и «Адмирал», так как уже выступали здесь. У них большое желание играть за город, за своих болельщиков. Они понимают всю местную специфику.

Иван Налимов Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

«Вострикову не хватило опыта для создания должной атмосферы и тренерского коллектива»

— Вы сказали про новый тренерский штаб. Почему приняли решение расстаться с Сергеем Востриковым?

— Таково наше решение. Мы посчитали, что Сергей Леонтьевич пока не до конца готов работать в главном хоккейном дивизионе. Может, немного не хватило опыта для создания должной атмосферы и тренерского коллектива. Мы расстались по обоюдному согласию. Я не первый год работаю с этим человеком, поэтому расставаться было непросто.

— Тренер Анатолий Емелин тоже покидает Дальний Восток?

— Да, с ним мы тоже попрощались. Сейчас обязанности по руководству командой возложены на Олега Горбенко, но мы уже определились с кандидатурой нового главного тренера. Скоро мы о ней официально объявим.

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— Одна из главных задач «Адмирала» — жить по средствам?

— Однозначно. У нас в клубе адекватные зарплаты, не завышенные. Все получают зарплату вовремя и будут получать вовремя. Мы живём по стратегии, согласно которой зарплата будет меньше, а премия — больше. Хочешь больше зарабатывать — выигрывай, давай результат.

— Значит, бюджет у клуба небольшой.

— Да, небольшой. Мы будем развивать наших хоккеистов, стараться растить новых звёзд, звать достойных игроков в том числе из Высшей лиги. Ребятам важно грызть лёд. Доказывать, что они лучшие.

«С дорогой и проживанием никаких проблем не будет»

— С логистикой у «Адмирала» образца прошлых лет была беда. Теперь здесь наведён порядок?

— Да. Будут выбраны адекватные маршруты, перелёты, в том числе до Москвы, без пересадок, прямыми рейсами. С дорогой и проживанием никаких проблем не будет.

— Как обстоят дела в молодёжной команде «Тайфун»?

— Ребята стараются. Мы хотим, чтобы в составе «Тайфуна» было 50% местных игроков. Тогда и сами хоккеисты, и их родители будут видеть, что у нас работает поддержка местных ребят. Это важный и ответственный момент, на который обращаем особое внимание.

— Вы довольны календарём КХЛ на новый сезон?

— Всегда есть определённые моменты. Конечно, хочется лучшего, но я знаю, что руководство лиги и отдел, который составляет календарь, постарались сделать максимально благоприятные условия для дальневосточных команд. Нужно понимать, что впереди чемпионат мира и Олимпийские игры, поэтому календарь получается сжатым. Но для этого мы и тренируемся, чтобы проходить через все трудности.

— Дальневосточное дерби с «Амуром» по-прежнему будет главным для «Адмирала»?

— Вы правы, это интересная история, от неё никуда не деться (смеётся). Но наша главная задача — бороться за место в плей-офф. Поэтому важны все без исключения матчи.