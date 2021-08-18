Немировски — о Мурыгине, победившем рак: «Торпедо» на него рассчитывает

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски заявил, что рассчитывает в предстоящем сезоне на голкипера Алексея Мурыгина.



«Мурыгина мы подписали не просто так. Мы знали, на что он способен, плюс к этому он неплохо проявил себя на тренировках и в матче с «Динамо». Поэтому мы на него рассчитываем. А кто будет первым номером, станет понятно перед чемпионатом», — цитирует тренера сайт КХЛ.



34-летний хоккеист победил тяжёлое онкологическое заболевание, из-за которого был вынужден пропустить два сезона. В феврале 2019 года у голкипера диагностировали высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.

Воспитанник хабаровского хоккея выступал в КХЛ за родной «Амур», магнитогорский «Металлург», «Локомотив» и «Авангард». За эти команды голкипер сыграл 290 матчей, отразив более 92% бросков. По данному показателю в сезонах-2011/2012 и 2015/2016 годов Алексей стал лучшим вратарём всей лиги, чем заслужил вызов в сборную России и на Матч звёзд КХЛ. Также Мурыгин является действующим рекордсменом КХЛ по продолжительности «сухой» серии, которая составляет 302 минуты и 11 секунд.