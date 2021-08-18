Стартовые матчи женского чемпионата мира по хоккею — 2021 пройдут без зрителей

ФХК и организационный комитет Канады принял решение, что билеты на матчи предварительного раунда женского чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года не будут доступны для болельщиков, сообщается на официальном сайте ИИХФ.

Федерация хоккея Канады продолжает работать с органами здравоохранения, чтобы изучить все варианты, касающиеся продажи билетов, и количество возможных болельщиков на мероприятие.



«Хотя мы хотели бы иметь возможность приветствовать болельщиков на «Вин-Спорт Арене» в Калгари, мы уделяем приоритетное внимание здоровью и безопасности всех участников, позволяя лучшим хоккеисткам мира соревноваться и гарантируя, что мы сможем вручить медали 31 августа», — приводит слова президента и главного операционного директора ФХК Скотта Смита официальный сайт ИИХФ.