«Спартак» объявил об обмене Брынцева

«Нефтехимик» обменял 26-летнего защитника Александра Брынцева в «Спартак» на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт красно-белых.



Хоккеист выступает в КХЛ с 2012 года и играл только за нижнекамский клуб. В прошедшем сезоне на счету защитника 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, где он набрал 10 очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял восьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил ЦСКА. «Нефтехимик» завершил регулярку на 10-м месте в таблице Восточной конференции.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. В первой встрече сезона красно-белые сыграют дома с «Адмиралом» 2 сентября.