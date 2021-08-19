Йенсен: главная цель «Йокерита» – Кубок Гагарина

Нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен рассказал о целях команды на новый сезон КХЛ.
«У нас всегда была хорошая команда, мы неплохо играли в регулярном чемпионате, но в плей-офф… За мои четыре года мы доходили максимум до второго раунда.
Все в команде понимают, что нам нужно быть на пике формы к матчам за Кубок Гагарина, а не раньше. Мы хотим достичь гораздо большего. Конечно, до плей-офф ещё очень далеко.
Но эта дорога начинается сейчас с летней подготовки. До Рождества нам нужно быть на хорошем месте в таблице, которое даст возможность плавно подготовиться к плей-офф.
Наша главная цель – Кубок Гагарина. Мы не будем довольны, если пройдём пару раундов. Но сейчас для нас важно хорошо стартовать в чемпионате», – цитирует Йенсена официальный сайт КХЛ.
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