Йенсен: главная цель «Йокерита» – Кубок Гагарина

Нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен рассказал о целях команды на новый сезон КХЛ.

«У нас всегда была хорошая команда, мы неплохо играли в регулярном чемпионате, но в плей-офф… За мои четыре года мы доходили максимум до второго раунда.



Все в команде понимают, что нам нужно быть на пике формы к матчам за Кубок Гагарина, а не раньше. Мы хотим достичь гораздо большего. Конечно, до плей-офф ещё очень далеко.



Но эта дорога начинается сейчас с летней подготовки. До Рождества нам нужно быть на хорошем месте в таблице, которое даст возможность плавно подготовиться к плей-офф.



Наша главная цель – Кубок Гагарина. Мы не будем довольны, если пройдём пару раундов. Но сейчас для нас важно хорошо стартовать в чемпионате», – цитирует Йенсена официальный сайт КХЛ.