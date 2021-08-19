Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Йенсен: главная цель «Йокерита» – Кубок Гагарина

Йенсен: главная цель «Йокерита» – Кубок Гагарина
Комментарии

Нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен рассказал о целях команды на новый сезон КХЛ.

«У нас всегда была хорошая команда, мы неплохо играли в регулярном чемпионате, но в плей-офф… За мои четыре года мы доходили максимум до второго раунда.

Все в команде понимают, что нам нужно быть на пике формы к матчам за Кубок Гагарина, а не раньше. Мы хотим достичь гораздо большего. Конечно, до плей-офф ещё очень далеко.

Но эта дорога начинается сейчас с летней подготовки. До Рождества нам нужно быть на хорошем месте в таблице, которое даст возможность плавно подготовиться к плей-офф.

Наша главная цель – Кубок Гагарина. Мы не будем довольны, если пройдём пару раундов. Но сейчас для нас важно хорошо стартовать в чемпионате», – цитирует Йенсена официальный сайт КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021