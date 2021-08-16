Подколзин — единственный россиянин в топ-50 лучших проспектов НХЛ по версии The Athetic

Авторитетный портал Thе Athletic составил список 50 лучших проспектов НХЛ. Под это определение попали игроки в возрасте не старше 23 лет, задрафтованные клубом НХЛ и имеющие право претендовать на «Колдер Трофи».

В этот список попал только один представитель России — нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин. Он занял 39-е место.

Возглавил рейтинг форвард «Лос-Анджелес Кингз» Куинтон Байфилд.



Рейтинг Thе Athletic «Топ-50 проспектов НХЛ»:



1. Куинтон Байфилд (18 лет, «Лос-Анджелес Кингз», нападающий)



2. Коул Кофилд (20, «Монреаль Канадиенс», нападающий)



3. Оуэн Пауэр (18, «Баффало Сэйбрз», защитник)



4. Тревор Зеграс (20, «Анахайм Дакс», нападающий)



5. Коул Перфетти (19, «Виннипег Джетс», нападающий)



6. Кент Джонсон (18, «Коламбус Блю Джекетс», нападающий)



7. Брент Кларк (18, «Лос-Анджелес Кингз», защитник)



8. Мэтт Бениерс (18, «Сиэтл Кракен», нападающий)



9. Лукас Рэймонд (19, «Детройт Ред Уингз», нападающий)



10. Вильям Эклунд (18, «Сан-Хосе Шаркс», нападающий)…



39. Василий Подколзин (20, «Ванкувер Кэнакс», нападающий)