Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Григоренко: попасть в сборную России на Олимпиаду — вызов и задача для меня

Григоренко: попасть в сборную России на Олимпиаду — вызов и задача для меня
Комментарии

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко сообщил о желании попасть на Олимпийские игры 2022 года в составе сборной России.

«Надо дождаться официального объявления, но, наверное, игроки НХЛ поедут всё-таки в Пекин. Все этого хотят, и лига обещала игрокам, что отпустит.

Конечно, попасть туда – это вызов и задача для меня. Всегда хочется играть за сборную, но на Олимпиаде – особенно. Здесь мне остаётся только работать каждый день в матчах за ЦСКА, проявлять себя, и там видно будет. Пока не стоит загадывать», – приводит слова Григоренко «Р-Спорт».

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Ранее появилась информация о том, что игроки из клубов НХЛ смогут принять участие в хоккейном турнире.

Новость по теме
Источник: игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021