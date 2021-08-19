Григоренко: попасть в сборную России на Олимпиаду — вызов и задача для меня
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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко сообщил о желании попасть на Олимпийские игры 2022 года в составе сборной России.
«Надо дождаться официального объявления, но, наверное, игроки НХЛ поедут всё-таки в Пекин. Все этого хотят, и лига обещала игрокам, что отпустит.
Конечно, попасть туда – это вызов и задача для меня. Всегда хочется играть за сборную, но на Олимпиаде – особенно. Здесь мне остаётся только работать каждый день в матчах за ЦСКА, проявлять себя, и там видно будет. Пока не стоит загадывать», – приводит слова Григоренко «Р-Спорт».
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Ранее появилась информация о том, что игроки из клубов НХЛ смогут принять участие в хоккейном турнире.
Новость по темеИсточник: игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022
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