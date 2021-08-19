Слепышев: какой бы ни была игра — всегда хочется побеждать. Обидно проигрывать в овертайме

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвёл итоги товарищеского матча со «Спартаком» (1:2, ОТ).



«Какой бы ни была игра – контрольной или встречей регулярного чемпионата – всегда хочется побеждать. Обидно проигрывать в овертайме, имея достаточно моментов в третьем периоде, чтобы забросить и выйти вперед. Сейчас самое главное, чтобы была игровая практика и команда почувствовала игровой ритм. Разберём видео матча и будем двигаться дальше.



Как сегодня себя чувствовал после большого объёма работы на сборе в Минске? Конечно, команда ещё готова не на сто процентов, поэтому каждый вкатывается и переваривает нагрузку минского сбора. Идёт подготовка к сезону. Я думаю, что постепенно каждый игрок и команда в целом будут чувствовать себя лучше.



Как оцениваю свою игру в матче? В целом чувствовал себя неплохо. Для первого матча сыграл нормально. Впереди есть несколько игр, чтобы прийти в лучшую физическую форму. В третьем периоде были моменты, чтобы завершить матч в нашу пользу, обидно, что не смог их реализовать.



Как настрой на субботний матч с «Авангардом»? Мы все помним поражение в финальной серии в прошлом сезоне, поэтому хоть это и предсезонный матч, но, я думаю, у всей команды будет боевой настрой, конечно, хочется выиграть», — приводит слова Слепышева официальный сайт ЦСКА.