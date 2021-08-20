Мартемьянов — о подписании Шора: нам нужен не красивый хоккей, а очковый баланс

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мнением о подписании форварда Ника Шора.



«Были ли сомнения при подписании Шора, ведь у него уже был неудачный сезон в КХЛ? Мы прекрасно понимали, кого мы берём, и в каких человек условиях был. Он приехал в Магнитогорск посреди сезона. Пока проходит адаптация, акклиматизация, много очень факторов, которые могут повлиять, как он вписался в команду, на какие роли. Пока притираешься, сезон проходит. Там были свои лидеры. Человек просто не смог, у него не было времени проявить себя.



Сейчас ему дан карт-бланш. Играй хорошо – пожалуйста, всё для тебя. Он прошел полноценную предсезонку. Я приятно удивлён, что парни, которые приехали из-за рубежа, работоспособные и терпеливые. Так что для Шора это новый сезон, и он по-новому сюда входит. Мы никого не собираемся ущемлять, спрашивать запредельные требования. Приноси пользу команде, делай результат – всё. Нам нужен не красивый хоккей, а очковый баланс», — приводит слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.