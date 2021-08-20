Гендиректор «Адмирала» прокомментировал назначение Андриевского на пост главного тренера
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Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан прокомментировал назначение на пост главного тренера Александра Андриевского.
«Начало предсезонной подготовки и результаты товарищеских матчей вызвали беспокойство, поэтому было принято решение о смене главного тренера Сергея Вострикова и тренера по нападающим Анатолия Емелина. Считаю, это непростое решение.
Новый главный тренер хорошо знаком приморским болельщикам. Несмотря на то, что у Александра Андриевского были предложения от других клубов, он остановил выбор на «Адмирале». Нам это приятно. Верю, что он приведёт нашу команду к хорошему результату. У него большой опыт работы во Владивостоке, он прекрасно понимает специфику КХЛ», — цитирует Ана официальный сайт клуба.
Новость по темеНовым главным тренером «Адмирала» стал Александр Андриевский
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