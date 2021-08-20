Новым главным тренером «Адмирала» стал Александр Андриевский

«Адмирал» объявил имя нового главного тренера клуба.
Как сообщает твиттер-аккаунт владивостокской команды, им стал Александр Андриевский. Соглашение рассчитано на один сезон.
53-летний специалист имеет опыт работы в Континентальной хоккейной лиге и конкретно в «Адмирале». Он возглавлял клуб из Владивостока с 2015 по 2017 год. Также он работал в новосибирской «Сибири» (2018-2019) и ХК «Сочи» (2019-2020).
Напомним, 13 августа по обоюдному согласию сторон «Адмирал» расторг контракт с главным тренером Сергеем Востриковым.
Позже генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан в эксклюзивном интервью «Чемпионату» сообщил о том, что причиной увольнения стала неготовность Вострикова работать в главном хоккейном дивизионе.
Первый матч нового сезона КХЛ команда проведёт 2 сентября в гостях со «Спартаком».
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