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Новым главным тренером «Адмирала» стал Александр Андриевский

Новым главным тренером «Адмирала» стал Александр Андриевский
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«Адмирал» объявил имя нового главного тренера клуба.

Как сообщает твиттер-аккаунт владивостокской команды, им стал Александр Андриевский. Соглашение рассчитано на один сезон.

53-летний специалист имеет опыт работы в Континентальной хоккейной лиге и конкретно в «Адмирале». Он возглавлял клуб из Владивостока с 2015 по 2017 год. Также он работал в новосибирской «Сибири» (2018-2019) и ХК «Сочи» (2019-2020).

Напомним, 13 августа по обоюдному согласию сторон «Адмирал» расторг контракт с главным тренером Сергеем Востриковым.

Позже генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан в эксклюзивном интервью «Чемпионату» сообщил о том, что причиной увольнения стала неготовность Вострикова работать в главном хоккейном дивизионе.

Первый матч нового сезона КХЛ команда проведёт 2 сентября в гостях со «Спартаком».

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