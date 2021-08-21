Главный тренер сборной Канады: Пауэр станет суперзвездой

Главный тренер сборной Канады и «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением о первом номере драфта НХЛ-2021 и игроке «Баффало Сэйбрз» Оуэне Пауэре.

«Пауэр станет суперзвездой. Все знают, что это талантливый, техничный хоккеист. Но мы видели, хоккей какого уровня он показывает. А ему всего 18 лет… он станет выдающимся игроком», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в минувшем сезоне 18-летний канадец сыграл за университет Мичигана в NCAA 26 матчей и набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+18». При этом команда не смогла выступить в плей-офф национального чемпионата из-за положительных тестов на коронавирус.

Также игрок выступил на чемпионате мира 2021 года, завоевав золотые медали. На его счету 3 (0+3) очка в 10 встречах турнира.