«Два величайших игрока без Кубка. Подумай». Луонго предложил Лундквисту запустить подкаст

Бывший вратарь клубов НХЛ Роберто Луонго на своей странице в «Твиттере» отреагировал на решение голкипера Хенрика Лундквиста завершить карьеру.



«Поздравляю, у тебя невероятная карьера! Помню, что я заводился немного больше, когда знал, что ты в воротах на другом конце площадки.



Подкаст Two GOATS no Cup (Два величайших игрока всех времён без Кубка. — Прим. «Чемпионата»)? Подумай об этом, Лундквист», — говорится в сообщении.



Напомним, акроним GOAT расшифровывается как Greatest of All Time — «величайший игрок всех времён».

Ранее голкипер «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист принял решение завершить игровую карьеру.



Напомним, 9 октября 2020 года, после того как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил последний год в его контракте, вратарь подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн с «Вашингтоном». В январе 2021 года Лундквист перенёс операцию на открытом сердце.

