Плэтт — об ОИ-2018: Россия победила абсолютно заслуженно, но там не было игроков из НХЛ

Нападающий сборной Беларуси Джефф Плэтт рассказал о подготовке к матчам олимпийской квалификации, а также вспомнил ОИ-2018, которые проходили без игроков из НХЛ.



«Со стороны может показаться, что работаете на очень высоких скоростях? Да, так и есть. Фокусируемся на определённых деталях, атмосфера в команде классная, всё хорошо. Мы провели некоторое время, тренируя игру в большинстве и меньшинстве. На второй тренировке отрабатывали базовые упражнения.



На чём команда должна фокусироваться при подготовке к этому турниру? Матчи олимпийской квалификации по важности сравнимы со встречами Кубка Гагарина, которые проходили в марте-апреле. Но перестроить себя ментально во время предсезонки — достаточно тяжёлая задача. Нужно просто отстраниться от всего остального и сфокусироваться только на соперниках по олимпийской квалификации.



Если игроки из НХЛ примут участие в олимпийском турнире, это будут лучшие соревнования. Если вспомнить финал хоккейного турнира в Пхёнчхане в 2018 году, где играли Германия и Россия, то качество хоккея было не на самом лучшем уровне. Конечно, россияне завоевали золото абсолютно заслуженно, но на этой Олимпиаде не было игроков из НХЛ. Поэтому возможность побывать на одном уровне с такими игроками — это, несомненно, ещё большая мотивация для нас», — цитирует игрока официальный сайт ФХБ.

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