ИИХФ согласилась оплатить страховку игрокам НХЛ для участия в квалификации к Олимпиаде

Как стало известно «Чемпионату» из источника, знакомого с ситуацией, ИИХФ приобрела страховки игрокам НХЛ для участия в квалификации к Олимпиаде в Пекине.
«Мы получили подтверждение того, что ИИХФ согласилась приобрести страховку для Олимпийского квалификационного турнира для всех игроков, с которыми заключены контракты в НХЛ (включая COVID). ИИХФ также согласилась приобрести дополнительную страховку (страхование от травм и COVID) для Олимпийских квалификационных турниров для игроков НХЛ, у которых осталось менее двух лет по контракту НХЛ. Детали страховки, касающиеся таких дополнительных случаев, будут высланы каждому игроку по электронной почте к концу недели», — говорится в сообщении источника.
Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. С 26 по 29 августа состоятся матчи четвёртого, заключительного раунда квалификации Олимпийских игр – 2022.
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