Хартли: сейчас результат не так важен. Главное — выиграть финальный матч сезона

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги товарищеского матча с ЦСКА (2:4), рассказал о самых важных целях сборов и будущем Ивана Мирошниченко.



«Понравилось, как ребята старались. Учитывая, что в составе было всего 4 игрока из основы прошлого сезона, а остальные — новые ребята, то в принципе я доволен игрой.



Новички неплохо справляются с пониманием системы. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но это нормально. 4 наших игрока уехали в сборные на олимпийскую квалификацию. Мы не будем перегружать наших основных игроков. Думаю, на турнир в Санкт-Петербурге мы вызовем молодых ребят. Поскольку, если брать игру, которая была на днях с „Динамо“, то у нас выходит 6 матчей за 10 дней, а это достаточно много, поэтому мы будем ротировать наших „старичков“.



Самое важное, что сейчас вижу — старание и прогресс, результат не на первом месте. Также нужно стараться избегать травм, а главное — выиграть финальный матч сезона.



Что касается Мирошниченко, то процесс оценки продолжается. Мы должны всем клубом принять правильное решение для него.Если он сможет регулярно помогать команде на льду, условно, как Чистяков или Чинахов в прошлом году, то, конечно, он будет в основе. А если у него не будет игрового времени, то мы не будем его просто так держать», — цитирует Хартли YouTube-канал «Авангарда».