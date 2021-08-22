Защитник женской сборной России: нужна была победа для уверенности, мы давно не играли

Защитник женской сборной России Мария Баталова прокомментировала победу на Швейцарией (3:1).
«Хорошо, что начали с победы. Было видно, что многие переживали, поэтому нам нужна была эта победа для большей уверенности. Давно не играли, и хотелось почувствовать вкус победы.
Хорошо сыграла вратарь Швейцарии, но мы очень много бросали. Надо было агрессивнее лезть на ворота и создавать давление. Вратарь Лера Меркушева – большая молодец, очень выручила. В трудные минуты, когда оставались в меньшинстве, она тащила. Да и все игроки – молодцы, выстояли в меньшинстве, что придало уверенность. Если бы мы пропустили вторую шайбу при счёте 0:1, было бы намного тяжелее.
После матча с США (0:6) мы просматривали игру, разбирали ошибки. Выводы сделаны, но не буду рассказывать подробностей. Надеюсь, в следующем матче исправим все ошибки и сыграем достойно.
В матчах с североамериканскими командами хочется выходить и играть на полную, чтобы все заготовки, которые отрабатываем на тренировках, получались. Надеюсь, что всё получится. Сборная Финляндии не уступает ни в чём ни канадкам, ни американкам, играет с ними на равных. Мы тоже стремимся к этому, растём с каждым годом, работаем над собой», – цитирует Баталову официальный сайт ФХР.
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