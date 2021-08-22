Защитник Верещагин подписал контракт с «Торпедо»

Защитник Иван Верещагин подписал контракт с нижегородским «Торпедо».



Как сообщает инстаграм-аккаунт агентства Шуми Бабаева, игрок будет выступать под 55-м номером.



В сезоне-2020/2021 26-летний защитник выступал за московское «Динамо». В регулярном чемпионате он провёл шесть матчей, не отличившись результативными действиями при общей полезности «-1».



Также в Континентальной хоккейной лиге Верещагин выступал за «Витязь» (2014-2015), «Сибирь» (2015-2018) и магнитогорский «Металлург» (2018-2020). Всего на его счету 317 матчей, в которых он набрал 70 (20+50) очков при показателе полезности «+9».



Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Торпедо» первый матч проведёт 2 сентября дома с «Витязем».