Умер бывший нападающий «Бостона» Джимми Хейз. Ему было 31
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Бывший нападающий «Бостон Брюинз» Джимми Хейз умер. Об этом сообщается на официальной странице хоккейного клуба колледжа Бостона в «Твиттере».
«Хоккейный клуб колледжа Бостона убит горем из-за кончины Джимми Хейза. Наши мысли и молитвы обращаются ко всей семье Хейза», — говорится в сообщении.
Ему был 31 год.
Хейз был задрафтован в 2008 году во втором раунде под общим 60-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс». Нападающий выступал за ряд команд Национальной хоккейной лиги: «Бостон», «Нью-Джерси Дэвилз», «Чикаго Блэкхоукс», «Флорида Пантерз». Всего в НХЛ Хейз принял участие в 334 встречах, в которых забросил 54 шайбы и отдал 55 результативных передач при общем показателе полезности «-29».
Форвард завершил карьеру в 2019 году.
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