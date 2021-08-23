Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Умер бывший нападающий «Бостона» Джимми Хейз. Ему было 31

Умер бывший нападающий «Бостона» Джимми Хейз. Ему было 31
Комментарии

Бывший нападающий «Бостон Брюинз» Джимми Хейз умер. Об этом сообщается на официальной странице хоккейного клуба колледжа Бостона в «Твиттере».

«Хоккейный клуб колледжа Бостона убит горем из-за кончины Джимми Хейза. Наши мысли и молитвы обращаются ко всей семье Хейза», — говорится в сообщении.

Ему был 31 год.

Хейз был задрафтован в 2008 году во втором раунде под общим 60-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс». Нападающий выступал за ряд команд Национальной хоккейной лиги: «Бостон», «Нью-Джерси Дэвилз», «Чикаго Блэкхоукс», «Флорида Пантерз». Всего в НХЛ Хейз принял участие в 334 встречах, в которых забросил 54 шайбы и отдал 55 результативных передач при общем показателе полезности «-29».

Форвард завершил карьеру в 2019 году.

Новость по теме
Умер вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии Матис Кивлениекс. Ему было 24 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021