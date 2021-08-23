Возвращение Хованова в расположение «Миннесоты» задерживается из-за визовых проблем

«Миннесота Уайлд» ждёт возвращения российского нападающего Александра Хованова в расположение команды. Он сможет сделать это, когда получит визу, сообщает североамериканский журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».

Пока что возвращение Хованова в расположение «Миннесоты» задерживается.

Перед стартом прошлого сезона российский нападающий был отдан в аренду «Ак Барсу».

Он принял участие в семи матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в КХЛ, набрал 1 (0+1) очко. Нападающий не смог пробиться в стартовый состав казанцев, поэтому большую часть времени выступал за «Барс» в ВХЛ. Форвард — выпускник хоккейной школы «Ак Барса». На молодёжном уровне он играл за команды «Ирбис» (2016/2017) и «Монктон Уайлдкэтс» (2017-2019).