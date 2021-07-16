«Миннесота» не будет продлевать контракт с Соколовым. «Уайлд» хотят вернуть Хованова

«Миннесота Уайлд» не будет делать квалификационное предложение 23-летнему российскому нападающему Дмитрию Соколову, сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».

Ожидается, что форвард вернётся в Россию.

Вместе с тем «Миннесота» хочет вернуть Александра Хованова.

Ранее Соколов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Авангарда» в ВХЛ — «Омскими Крыльями». Нападающий на драфте НХЛ в 2016 году был выбран «Миннесотой» под общим 196-м номером. В АХЛ Соколов провёл 117 матчей и набрал 57 (35+22) очков.

Хованов начинал сезон в составе «Ак Барса». Он провёл 7 матчей в КХЛ и набрал 1 (0+1) очко и большую часть времени выступал за «Барс» в ВХЛ. Форвард — выпускник хоккейной школы «Ак Барса». На молодёжном уровне он играл за команды «Ирбис» (2016/2017), «Монктон Уайлдкэтс» (2017-2019).