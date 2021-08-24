Третьяк: НХЛ хочет поехать на Олимпиаду, но может отказаться за неделю до открытия

Трёхкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал возможность участия НХЛ в Олимпийских играх — 2022.



«НХЛ хочет поехать в Пекин. Для её боссов на первом месте стоит бизнес, поэтому Китай им интересен. Договорённости по многим вопросам уже достигнуты, ведь и МОК очень важно иметь на Играх лучших спортсменов мира. Особенно в связи с тем, что крупнейшие спонсоры и значительная часть аудитории турнира сосредоточены в Северной Америке. За матчами с участием звёзд НХЛ оттуда будут пристально следить.



Но пандемия вносит свои сложности. Сначала в переговорном процессе с МОК участвовали руководители НХЛ, потом в дело вступил профсоюз. Если кто-то из игроков заболеет коронавирусом, то им должны компенсировать потерянные деньги от пропуска матчей регулярного чемпионата после возвращения с Олимпиады домой. Это позиция профсоюза. Представляете, о каких суммах может пойти речь, если заболеют десять шведов, пять финнов, а ещё канадцы и американцы? У всех вирус протекает по-разному. Можно и на пару недель выбыть, и на месяц.



Вся проблема именно в этом пункте? Да, именно он тормозит всё остальное. С одной стороны, сборные Канады и США уже назначили главных тренеров, показывая, что хотят принять участие в Олимпиаде. С другой — НХЛ разработала два проекта календаря на будущий сезон.



НХЛ может отказаться ехать на другой край света за неделю до открытия Олимпийских игр. Даже наличие договорённостей ничего не гарантирует, если в Китае снова будет бушевать пандемия. Сейчас цифры заражённых коронавирусом там небольшие, но никто не знает, что случится завтра или зимой.



Мы относимся к нему с опаской. ИИХФ установила временной лимит для принятия решения — конец августа. Думаю, что НХЛ в этот срок не ответит и скажет, что станет ждать до последнего. Сделает так, как только сама считает нужным.



Раздражает задержка с принятием финального решения? Скажу более интеллигентно — волнует. В Европе свой календарь, и для нас тоже важна определённость. Если в Пекин приезжают все энхаэловцы, то необязательно делать такой большой перерыв во внутреннем чемпионате. Это касается и Швеции, и Германии, и Дании, и России. Мы начнём готовить к турниру две команды — планы А и Б. Первая — из игроков НХЛ, вторая — их тех, кто выступает в КХЛ.



Прошлая Олимпиада показала, что шансы нашей сборной на медаль выше, если будет только российский состав, а НХЛ никуда не поедет? Тут трудно дать однозначный ответ. В спорте всякое бывает. Когда мы ехали на чемпионат мира в Ригу, то наши шансы на победу считались выше, чем у других. Многие эксперты списывали канадцев со счетов. Их команда раскачивалась долго.



Без НХЛ наши шансы на медали будут повыше. Но и на турнире с участием всех сильнейших сборная России способна собрать хороший состав и неплохо выступить», — приводит слова Третьяка «Спорт-экспресс».