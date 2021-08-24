Суд признал правомерность иска бывшей любовницы Э.Кейна по делу об аборте

Федеральный судья по делам о банкротстве, ведущий дело нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кейна, признал правомерность иска его бывшей любовницы Хоуп Паркер.



Как сообщает The Athletic, она утверждает, что хоккеист не выполнил обещание выплатить ей не менее $ 2 млн, если она совершит аборт.



С данным иском Паркер обратилась в суд штата Калифорния ещё в 2018 году. Теперь он будет рассматриваться в рамках процесса о банкротстве, о котором Кейн объявил в январе этого года.



Согласно документам суда, ранее Паркер была беременна дважды от Кэйна, оба раза сделав аборты. Во втором случае хоккеист заплатил $ 125 тыс.



«Истица не желала прерывать третью беременность, пока ответчик не предложил ей за это от $ 2 до 3 млн.



Затем, 13 июня 2018 года, она отправила ответчику сообщение с результатами лабораторных анализов, которые подтвердили, что она прервала третью беременность.



Когда она попросила ответчика сообщить о статусе платежа, ответчик впервые сказал ей, что не собирается платить», – сообщается в заявлении судьи Стивена Джонсона.



В рамках разбирательства другие кредиторы тоже подали иски против Кейна и обжаловали некоторые решения Джонсона. Сам хоккеист также обжалует решение судьи, которое ограничивает объём недвижимости, которую он может защитить от кредиторов.