Суд признал правомерность иска бывшей любовницы Э.Кейна по делу об аборте

Федеральный судья по делам о банкротстве, ведущий дело нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кейна, признал правомерность иска его бывшей любовницы Хоуп Паркер.
Как сообщает The Athletic, она утверждает, что хоккеист не выполнил обещание выплатить ей не менее $ 2 млн, если она совершит аборт.
С данным иском Паркер обратилась в суд штата Калифорния ещё в 2018 году. Теперь он будет рассматриваться в рамках процесса о банкротстве, о котором Кейн объявил в январе этого года.
Согласно документам суда, ранее Паркер была беременна дважды от Кэйна, оба раза сделав аборты. Во втором случае хоккеист заплатил $ 125 тыс.
«Истица не желала прерывать третью беременность, пока ответчик не предложил ей за это от $ 2 до 3 млн.
Затем, 13 июня 2018 года, она отправила ответчику сообщение с результатами лабораторных анализов, которые подтвердили, что она прервала третью беременность.
Когда она попросила ответчика сообщить о статусе платежа, ответчик впервые сказал ей, что не собирается платить», – сообщается в заявлении судьи Стивена Джонсона.
В рамках разбирательства другие кредиторы тоже подали иски против Кейна и обжаловали некоторые решения Джонсона. Сам хоккеист также обжалует решение судьи, которое ограничивает объём недвижимости, которую он может защитить от кредиторов.
- 24 августа 2021
-
15:11
-
14:40
-
14:24
-
13:38
-
13:05
-
12:35
-
11:55
-
11:27
-
10:51
-
10:28
-
09:50
-
09:19
-
08:43
-
08:27
- 23 августа 2021
-
23:50
-
23:33
-
23:14
-
22:57
-
22:48
-
22:38
-
22:21
-
22:17
-
21:49
-
21:27
-
21:03
-
20:46
-
20:33
-
20:16
-
19:55
-
19:41
-
19:21
-
18:58
-
18:41
-
18:17
-
17:52