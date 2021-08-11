Несколько ключевых хоккеистов «Сан-Хосе» не хотят играть за клуб, если Э. Кейн останется

Журналист The Athletic Кевин Курц поделился информацией об отношениях форварда «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна с товарищами по команде.

По данным Курца, несколько ключевых игроков сообщили руководству, что не хотят быть частью «акул» в будущем, если Кейн останется в клубе.

«Ребята ходили в офис Дага Уилсона в течение всего года. Они говорили, что Кейн должен уйти. Всё, что Даг говорил: «У всех команд есть проблемы в раздевалках», что не соответствует действительности. Во всяком случае, этого нет у команд, которые побеждают», — приводит слова источника издания The Athletic.

«Шаркс» всё игнорировали. Команда закрыла на всё глаза», — сказал агент, представляющий интересы игрока клуба.



Как отмечает Курц, Кейном недовольны, так как он проявлял неуважение к правилам команды. Он регулярно опаздывал на матчи и тренировки, не соблюдал дресс-код.



По словам источника, в какой-то момент в конце сезона Кейн чуть не подрался с помощником тренера Роки Томпсоном после спора о том, где игрок должен был находиться при игре в большинстве.



Несколько источников также указали, что в команде были разочарованы тем, что Кейну позволяли безнаказанно делать всё, что он хотел.

Другой источник предположил, что единственным товарищем Кейна в раздевалке является Тимо Майер.



Ранее сообщалось, что летом команда пыталась обменять Кейна.



1 августа супруга хоккеиста Анна Кейн в «инстаграме» сообщила, что форвард «Шаркс» делал ставки на матчи команды и намеренно пытался проиграть ради прибыли от азартных игр. Кейн отрицает обвинения, НХЛ проведёт расследование.



Срок соглашения форварда с кэпхитом $ 7 млн в год рассчитан до конца сезона-2024/2025.