Генменеджер «Флориды» — о снятии Бобровского с плей-офф: у Кенневилля играют только лучшие

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито рассказал о реакции голкипера Сергея Бобровского на то, что его сняли с матчей плей-офф-2021. Россиянин не играл в двух последних матчах первого раунда серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4), ворота «Пантерз» защищал 20-летний Спенсер Найт.
«Бобровский отнёсся к этому как профессионал и друг. Поддержал нас. Такой он человек. Он перестал бы себя уважать и стал относиться к себе иначе, отреагируй он на эту ситуацию по-другому.
Мне кажется, что ему действительно нравится Спенс и он понимает, что это часть игры, что всё может измениться в любую минуту. Он хочет подготовиться к новому сезону, чтобы вернуться, когда появится шанс.
Кенневилль уже дал всем понять, что у него играют только лучшие. Это касается любого хоккеиста, на какой позиции он бы ни играл. Тренерский штаб будет выпускать тех, кто даст команде шанс на успех в каждой встрече. Он говорил об этом с первого дня моего пребывания в команде. Все это приняли, и я считаю, что такая политика является здоровой, честной и полезной для команды», — приводит слова Зито официальный сайт НХЛ на русском языке.
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