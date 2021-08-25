Хартли: хоккей — игра ошибок. Ребята должны ошибаться, только так можно научиться

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался после матча турнира имени Пучкова с «Северсталью» (6:4).



«В нападении сегодня мы были гораздо лучше нацелены на ворота, чем вчера, разыграли несколько отличных комбинаций. В защите же… Как вы видите, в составе у нас пока не так много опытных игроков, но именно поэтому мы этих ребят и наигрываем. Только так можно научиться, они должны ошибаться, поскольку хоккей — это игра ошибок.



Плюс идёт предсезонка, а именно на предсезонке мы прокачиваем наш двигатель. И парни стараются что есть силы, сражаются, не успевают в некоторых аспектах, но через это они и должны пройти.



Опыт — сочетание хороших и плохих решений, ошибок, если хотите. Мы просим ребят идти до конца, говорим им «Иди, иди, иди!» Пробуем в самых различных игровых ситуациях. И это отличный обучающий процесс.



Как я уже говорил, у нас четверо на олимпийской квалификации, у нас есть травмы и шесть матчей за 10 дней перед стартом сезона. Не имеет смысла выпускать кого-то на 25 минут в каком-то матче с риском получить травму. Мы хотим научить чему-то ребят, однажды они будут играть в хоккей и станут важной частью «Авангарда».



Отличное движение Косова на штрафном броске! Сейчас главное — получать удовольствие от хоккея. Овертайм «три на три» и буллиты здесь — возможность потренироваться перед сезоном и получить положительные эмоции. Здорово, что парни могут окунуться в эту атмосферу и в то же время поработать над буллитами», — цитирует Хартли официальный сайт омичей.

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