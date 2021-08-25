СКА одержал вторую победу на турнире имени Пучкова, уверенно обыграв «Торпедо»

Сегодня, 25 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» СКА и «Торпедо» встречались в рамках турнира имени Пучкова. В этом матче хозяева турнира обыграли нижегородцев со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

На 43-й секунде встречи Йоонас Кемппайнен с передачи Марата Хуснутдинова забросил шайбу, реализовав численное большинство. На старте второго периода Сергей Гончарук после паса Артёма Михеева сравнял счёт. Нападающий забил в меньшинстве. В середине игрового отрезка Марат Хуснутдинов вновь вывел вперёд СКА. На 45-й минуте Никита Чибриков увеличил преимущество СКА. В середине периода Антон Бурдасов забросил четвёртую шайбу.

Третий тур стартует завтра, 26 августа матчем между «Авангардом» и «Сочи». СКА 27 августа сыграет с «Северсталью». «Торпедо» в этот же день проведёт встречу с «Сочи».