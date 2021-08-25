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СКА одержал вторую победу на турнире имени Пучкова, уверенно обыграв «Торпедо»

СКА одержал вторую победу на турнире имени Пучкова, уверенно обыграв «Торпедо»
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Сегодня, 25 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» СКА и «Торпедо» встречались в рамках турнира имени Пучкова. В этом матче хозяева турнира обыграли нижегородцев со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
25 августа 2021, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Кемппайнен (Хуснутдинов) – 00:43' (5x4)   1:1 Гончарук (Михеев) – 21:13' (4x5)   2:1 Хуснутдинов (Вей, Кузьменко) – 31:15' (5x5)   3:1 Чибриков (Токранов, Марченко) – 44:44' (5x4)   4:1 Бурдасов (Хуснутдинов, Вей) – 51:53' (5x4)

На 43-й секунде встречи Йоонас Кемппайнен с передачи Марата Хуснутдинова забросил шайбу, реализовав численное большинство. На старте второго периода Сергей Гончарук после паса Артёма Михеева сравнял счёт. Нападающий забил в меньшинстве. В середине игрового отрезка Марат Хуснутдинов вновь вывел вперёд СКА. На 45-й минуте Никита Чибриков увеличил преимущество СКА. В середине периода Антон Бурдасов забросил четвёртую шайбу.

Третий тур стартует завтра, 26 августа матчем между «Авангардом» и «Сочи». СКА 27 августа сыграет с «Северсталью». «Торпедо» в этот же день проведёт встречу с «Сочи».

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