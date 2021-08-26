Экс-голкипер «Авангарда» и минского «Динамо» Фурх стал игроком чешской «Шкода Пльзень»

Чешский вратарь Доминик Фурх стал игроком «Шкода Пльзень».
Как сообщает официальный сайт клуба, 31-летний хоккеист подписал соглашение с клубом до конца сентября 2021 года.
«У Мирослава Свободы проблемы со здоровьем, о которых мы не можем говорить, его ждут дальнейшие обследования. Именно поэтому мы отреагировали, пригласив Доминика Фурха. В соответствии с развитием ситуации мы будем обсуждать дальнейшее сотрудничество. У Доминика есть дополнение к контракту, что в случае интересного предложения из-за границы он может уехать до конца сентября», — сообщил спортивный директор клуба Томаш Власак.
Фурх выступал в различных клубах КХЛ: «Авангард», «Северсталь» и минское «Динамо». Сезон-2020/2021 он провёл в составе белорусского клуба. Фурх провёл 41 матч в регулярном чемпионате, выиграв 21 из них при проценте надёжности 90,3% и пропуская в среднем 2,75 шайбы за игру в среднем. В плей-офф он добавил пять игр, выиграв одну при 88,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,33.
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