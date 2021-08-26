Свечников подписал 8-летний контракт с «Каролиной» на общую сумму $ 62 млн
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«Каролина Харрикейнз» объявила о подписании долгосрочного контракта с нападающим Андреем Свечниковым.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 21-летним российским хоккеистом рассчитано сроком на восемь лет. Общая сумма сделки составит $ 62 млн. Кэпхит — $ 7,75 млн в год.
Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. В прошедшем сезоне он провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 42 (15+27) очка при показателе полезности «+1». В плей-офф форвард сыграл в 11 встречах, набрав 8 (2+6) результативных баллов при общей полезности «+4».
Всего за три сезона в Национальной хоккейной лиге Свечников принял участие в 205 матчах, сумев набрать в них 140 (59+81) очков.
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