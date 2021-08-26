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Сборная Словакии переиграла Австрию в рамках квалификации к Олимпийским играм 2022 года

Сборная Словакии переиграла Австрию в рамках квалификации к Олимпийским играм 2022 года
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Словакия обыграла сборную Австрии в рамках отборочного цикла к Олимпийским играм 2022 года со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Матч прошёл в Братиславе на «Стадионе имени Ондрея Непелы».

На 2-й минуте счёт встречи открыл нападающий Либор Гудачек. Ассистентом выступил защитник Петер Черешняк. На 29-й минуте удвоил преимущество словаков Мартин Гернат. Авторами голевых передач выступили Мариан Студенич и Петер Черешняк.

На 53-й минуте одну шайбу в составе сборной Австрии отыграл нападающий Брайан Леблер. Ассистент — Доминик Хайнрих.

В другом матче группы, состоявшемся сегодня ранее, сборная Польши обыграла команду Беларуси (1:0).

В следующем туре, который состоится завтра, 27 августа, поляки сыграют со сборной Словакии, начало — в 20:15 мск, а белорусы встретятся с Австрией. Стартовый свисток — в 16:15 по московскому времени.

Олимпийские игры (м) - квалификация. 1-й тур
26 августа 2021, четверг. 20:15 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Словакия
0:1 Гудачек (Черешняк) – 01:46' (5x5)   0:2 Гернат (Студенич, Черешняк) – 28:28' (5x5)   1:2 Леблер (Хайнрих) – 52:45' (5x5)
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