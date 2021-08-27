В. Воробьёв — о молодых игроках «Динамо»: это будущее нашего российского хоккея

Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв поделился мнением о молодых игроках московского «Динамо».

«Я хорошо знаю Рашевского, он пришёл к нам из Санкт-Петербурга. Димка добавляет, и у него сложилось неплохое звено с Линдбергом и О’Деллом. Парню дали кредит доверия, которым он воспользовался. Много говорили о нём, и парень заиграл, выглядит очень неплохо. Вообще в «Динамо» много талантливой молодёжи, которая может вырасти в игроков очень высокого уровня. Это видно, и мы это знаем.

Начиная с поколения Зайцева, Волкова, Муранова, ребята растут. И сейчас уже растут новые поколения — Тринеев тот же. Будем за них болеть на чемпионате мира в этом году. Это будущее, и не только «Динамо», а нашего российского хоккея», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.