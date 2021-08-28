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Александр Романов: в НХЛ лицом щелкать нельзя — обыграют

Александр Романов: в НХЛ лицом щелкать нельзя — обыграют
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Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов высказался о своём дебютном сезоне в НХЛ.

«В НХЛ расслабляться нельзя. Я вот не думал, конечно, что Брендон Саттер меня так обыграет в одном из первых матчей. Во-первых, я даже не знал, что он в порядке. А во-вторых, расслабился в тот момент. Думал, что сейчас клюшкой шайбу выбью или пойду его расколю. А он взял и исполнил с неудобной руки чуть ли не в падении. Я просто не ожидал такого.

В НХЛ лицом щелкать нельзя — обыграют. Конечно, тебя и так обыграют когда-нибудь, но главное, чтобы это не происходило по твоей вине. В НХЛ и Макдэвид тебя может легко обыграть, даже если ты собран, и любой другой игрок классом ниже. Пусть даже не с помощью техники, а просто оббежать тебя.

Также очень сложно играть против рабочих ребят. Против Макдэвида — это понятное дело. Но и против работяг, которые просто забрасывают шайбу вперёд, а потом идут за ней и бьют, тоже сложно. И против «Ванкувера» было тяжело играть, и против «Калгари», и против «Оттавы». С «Торонто» и «Эдмонтоном» — само собой», — приводит слова Романова канал «Черкас Атлант» в Youtube.

«Ни капли не пожалел об отъезде в НХЛ. Горел желанием в любую секунду помочь «Монреалю» «Ни капли не пожалел об отъезде в НХЛ. Горел желанием в любую секунду помочь «Монреалю»
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