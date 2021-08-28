Дедунов — о контракте: какой смысл дёргаться, когда меня в «Авангарде» всё устраивает?

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов рассказал о продлении контракта с клубом.
«Жаль ли, что «Авангард» покинули Стась и Потапов? Да, конечно. Хорошо общаюсь с этими ребятами. Да и всегда грустно, когда уходят отличные хоккеисты из клуба. Но это спорт, ничего не поделаешь. Все куда-то мигрируют, надо относиться к этому проще.
Долго ли раздумывал над новым контрактом? Нет. Один день, да и то не раздумывал, а просто всё оформлялось за это время.
Были ли варианты, кроме «Авангарда»? Были, и в ходе плей-офф на меня выходили. Но было не до этого, а когда сезон закончился, то руководство сразу сделало мне предложение. А какой смысл дёргаться, когда меня тут всё устраивает? И команда, и болельщики. Немаловажно, что через год мы поедем в Омск, мне хочется там поиграть», — сказал Дедунов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Льву Лукину.
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