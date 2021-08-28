«Смысл дёргаться из «Авангарда»? Меня всё устраивает, да и в Омске хочется поиграть»

Кубки в хоккее выигрывают третьи-четвёртые звенья — избитая фраза, но она каждый раз находит новое подтверждение. Вот и в финальной серии прошлого сезона КХЛ переломную победу в четвёртой игре противостояния с ЦСКА «Авангард» одержал благодаря шайбе чекера-ролевика Павла Дедунова, заброшенной в овертайме в меньшинстве.

Новость по теме Победный гол Дедунова в меньшинстве в овертайме четвёртого матча финала с ЦСКА

Дедунов набрал немного очков в прошлом чемпионате, но стал важнейшей, неотъемлемой частью чемпионского «Авангарда». В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павел рассказал о своей роли в команде, новом контракте с «ястребами», игрой с кумиром детства Ковальчуком и мотивации на стартующий через несколько дней сезон.

«Летом рыбачил, отдыхал, загорал. Самое интересное началось, когда ко мне Кубок приехал»

— Как прошло ваше чемпионское лето?

— Быстро и незаметно на самом деле. Почти сразу приехал в Хабаровск, порыбачил, затем добрался до меня Кубок Гагарина — самое интересное с этого началось. В Хабаровске он выставлялся в «Платинум-Арене», затем поехал со мной в родной Большой Камень, в этом городе тоже есть школа хоккея, где много детишек занимается. По пути заскочили во Владивосток, где меня и всю семью принял губернатор Приморья.



Что касается отдыха: я весь отпуск был в Хабаровске, рыбачил, отдыхал, загорал.

Фото: photo.khl.ru

— К первому тренеру (Сергей Курмеша. — Прим. «Чемпионата») возили трофей?

— Нет, не получилось. Я с ним встречался ещё до того, как Кубок приехал в Хабаровск.



— Удалось нормально отдохнуть, перезагрузиться? Плей-офф-то получился нервным…

— Да, всё-таки достаточно времени было. Отдохнул, все дела сделал, какие планировал.

«В плей-офф у «Авангарда» была команда-герой. Любой бы мог сделать то, что сделал Шарипзянов»

— Считаю ваш гол в меньшинстве ключевым в сезоне. Тот забег вам не снится?

— Нет, не снится. Всё, что было, то прошло. На следующий день, да, я думал об этом, но шла серия и надо было двигаться дальше. Конечно, хороший гол, здорово, что всё так сложилось.

Тот матч, конечно, своеобразный получился, триллер какой-то. Очень интересно, думаю, было болельщикам наблюдать, как и за всеми сериями «Авангарда» в плей-офф. Горки такие были.

— Можно сказать, что в сумасшедшей четвёртой игре «Авангард» прихлопнул ЦСКА? После неё армейцы даже ни разу не забили.

— Да, возможно так и есть. Мы почувствовали вкус крови, вцепились в них и уже не отпустили.

— Поняли, что Кубок не отдадите?

— А такое ощущение всегда было, даже когда проигрывали какие-то матчи, что не отдадим серию. Даже можно вспомнить поражение 1:7 от «Магнитки» — оно нисколько не выбило нас из колеи. На каждый матч выходишь, не смотря назад.

— Кто главный герой «Авангарда» в победном плей-офф?

— Команда-герой. Каждый внёс свою лепту в эту победу. Нет игрока, который бы забил все голы в плей-офф. Также нет игрока, который бы все шайбы на себя поймал.



— Дамир Шарипзянов.

— Да, но все это делали. Конечно, Дамир в нужный момент сделал то, что предполагал. Но любой бы сделал то же самое. Поэтому не хочу никого выделять.

«Когда тратишь столько времени на игру в меньшинстве, физически невозможно по 10 голов за сезон забивать»

— За год «Авангард» реабилитировался Кубком Гагарина за вылет в первом раунде: что изменил Хартли?

— Да подход был одинаковый, цель одна всегда. Особо ничего не менялось.

— Но результат совсем разный.

— Наверное, понимание пришло. Пришли люди, которые чётко понимали, что от них требуется, и от этого зависит результат. Всё сложилось в такой пазл.

— Но конкретно ваша роль вряд ли менялась. Со стороны она понятна, а как её описывает тренер?

— Закрывать лидеров соперника, навязывать борьбу и подчищать в обороне. И, конечно, забивать голы, если появляется возможность. Много черновой работы, много игры в меньшинстве.

— Языкового барьера в общении с Хартли нет?

— Да я давно уже выучил все эти хоккейные фразы, которые каждый день повторяются. Всё понятно и доступно.

— Вы хотели бы больше забивать голов, играть в большинстве? Или приносить пользу черновой работой — не меньший кайф?

— Любому нападающему хочется быть результативным. Но если в конкретной системе ты полезен в другой роли и это даёт результат команде — то это здорово. Много сил тратишь на нейтрализацию меньшинства, так что чисто физически невозможно забивать по 10 голов. Но абсолютно ничего страшного. Всем бомбардирами не быть, хотя стремиться к этому нужно.

«Какой был смысл дёргаться из «Авангарда», когда меня всё устраивает?»

— Вам жаль, что «Авангард» покинули Стась и Потапов? Ведь ваша тройка была самой стабильной в клубе за два года.

— Да, конечно. Хорошо общаюсь с этими ребятами. Да и всегда грустно, когда уходят отличные хоккеисты из клуба. Но это спорт, ничего не поделаешь. Все куда-то мигрируют, надо относиться к этому проще.

— Сами недолго раздумывали над новым контрактом?

— Нет. Один день, да и то не раздумывал, а просто всё оформлялось за это время.

— Кроме «Авангарда», вариантов не было?

— Были, и по ходу плей-офф на меня выходили. Но было не до этого, а когда сезон закончился, то руководство сразу сделало мне предложение. А какой смысл дёргаться, когда меня тут всё устраивает? И команда, и болельщики. Немаловажно, что через год мы поедем в Омск, мне хочется там поиграть.

— Понравилась встреча с болельщиками после завоевания Кубка Гагарина?

— Конечно. Такая тёплая атмосфера царила, очень много людей пришло и в аэропорт, и к строящейся арене. Это подкупает, что люди с таким трепетом к команде относятся и ждут возвращения. Хочется в этом поучаствовать.

«Не мог предположить, что буду играть с Ковальчуком. А вышло так, что мы в раздевалке рядом сидели»

— В «Авангарде» практически новая линия нападения. Всё придётся начинать сначала или поможет система?

— Ну мы уже всё сначала начали на предсезонке. Познакомились новички с системой, а сейчас только дело времени, когда это всё дойдёт до автоматизма. Процесс становления команды всё равно каждый год происходит.

— Есть какой-то рецепт, как создать команду-семью, как была у «Авангарда» в прошлом чемпионате?

— Наверное, всё от быта идёт. Нужно быть дружными вне льда, и тогда всё это перенесётся на поле. Не должно быть равнодушных людей, которые личные цели ставят выше командных.

— Но роль личности тоже важна? Ведь все говорили о том, что приезд Ковальчука по ходу прошлого сезона многое изменил.

— Согласен. Вокруг людей с именем, с огромным опытом и выстраивается команда. Их наличие очень важно.

— Кстати, правда, что вы в детстве болели за Ковальчука?

— Да, когда делал первые шаги в хоккее, следил за большими игроками, Ковальчук был одним из любимых. Смотрел нарезки голов, всё остальное. Но никак не мог предположить, что буду с Ильёй вместе играть. А вышло так, что мы даже в раздевалке с ним рядом сидели. Он хороший, простой в общении человек.

«Пережили чемпионство, перерадовались и пошли к новому вызову. Никакой самоуспокоенности!»

— Вы попали в топ-клуб довольно поздно — в 29 лет. А была вообще такая самоцель или и в «Амуре» было неплохо?

— Любой спортсмен хочет достичь каких-то высот, это нормально. Мне хотелось показать себя, и в 29 не было никакой самоуспокоенности. Да и сейчас её нет. Конечно, и раньше были амбиции, но что-то не складывалось. Но не зря же говорят, что всему своё время. Переход в «Авангард» — это вызов, и я был к нему готов.

— Попадание в сборную России ещё является такой высотой?

— Конечно, в жизни всё возможно. Я не исключаю никаких для себя вариантов.

— Вообще обидно, что не зовут?

— Я взрослый человек, ни на кого не обижаюсь.

— А мне вот за вас обидно. Потому что, например, на чемпионат мира едут ребята из СКА, схожего с вами амплуа, но чем они лучше вас? Те же Тимкин, Каменев…

— Видимо, тренерский штаб их знает, с ними работает в клубе. Поэтому, возможно, они и попадают в сборную. Но что об этом говорить, я ничего поменять не могу в этом плане.

— В «Авангард» сейчас пришло много ребят схожего с вашим амплуа. Не боитесь конкуренции?

— Мне кажется, что в конкуренции только растёшь. В тепличных условиях игрок останавливается, попадает в зону комфорта. Конкуренция стимулирует для достижения высших целей. Поэтому буду работать, абсолютно не боюсь.

— Готовы сейчас к новому вызову — защита титула?

— Конечно, время уже прошло. Пережили чемпионство, перерадовались и дальше пошли. Нет никакой самоуспокоенности. Новый сезон, новый день, новый вызов, и мы к нему идём.