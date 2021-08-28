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«Сочи» проиграл в матче с «Северсталью», уступив в 4-й раз подряд на турнире имени Пучкова

«Сочи» проиграл в матче с «Северсталью», уступив в 4-й раз подряд на турнире имени Пучкова
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Сегодня, 28 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» «Северсталь» и «Сочи» встречались в рамках турнира имени Пучкова. В этом матче череповчане обыграли сочинцев со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
28 августа 2021, суббота. 11:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Рассказов (Лишка, Морозов) – 09:20' (5x5)   0:2 Лишка (Пресс, Морозов) – 13:05' (5x4)   0:3 Моисеев (Неволин, Колмыков) – 59:59' (en)

На 10-й минуте Кирилл Рассказов вывел «Северсталь» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Адам Лишка и Егор Морозов. На 14-й минуте Адам Лишка реализовал численное большинство и увеличил преимущество череповчан. Ассистенами выступили Робин Пресс и Егор Морозов, набравший второе очко в матче. Точку в матче поставил Дмитрий Моисеев.

Заключительный тур пройдёт завтра, 29 августа. «Северсталь» сыграет с «Торпедо», начало встречи — в 11:00 мск. Для «Сочи» это был последний матч турнира. Команда потерпела четыре поражения в четырёх встречах.

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