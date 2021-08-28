Локтионов — об «Амуре»: я просто не подписал контракт и попросил обмена, вот и всё

Нападающий Андрей Локтионов после поражения в матче за 5-е место на Кубке мэра Москвы с ЦСКА (2:5) высказался о переходе в «Спартак» из «Амура». Московский клуб выменял хоккеиста у клуба из Хабаровска. Ранее стало известно, что Локтионов отказался подписывать контракт с «Амуром» и не прибыл на сбор.



«Уже много было сказано на эту тему, я не хочу углубляться, возиться с этим. С моей стороны: я просто не подписал контракт и попросил обмена, вот и всё. Остальные вопросы — к «Амуру», почему так произошло.



Со «Спартаком» давно были разговоры, они хотели видеть меня в своих рядах. Были и другие варианты, но были определённые обстоятельства, про которые я говорить не буду. Я счастлив находиться здесь, с командой, счастлив, что играю в хоккей.



Тренировался с ребятами из НХЛ здесь, в Москве, поэтому игровой практики официальной не было. Без контракта мне ничего не оставалось, как кататься, работать самому. Был лёд и зал 5-6 дней в неделю. В «Арктике» катается много хороших ребят — Радулов, Капризов, Гусев и другие. Мы там и тренировались, и играли друг с другом. Поэтому я был в таком игровом-тренировочном ритме, поэтому сегодня я не задыхался, все было в порядке.



Но чтобы входить в сезон, нужно было сыграть хотя бы пару матчей. Сегодня вот сыграл. Играли с хорошей командой, собрались во втором периоде. Жалко, что проиграли», — приводит слова Локтионова «Р-Спорт».

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