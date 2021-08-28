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ЦСКА обыграл «Спартак» в матче за пятое место на Кубке мэра Москвы

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче за пятое место на Кубке мэра Москвы
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Сегодня, 28 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» ЦСКА и «Спартак» встречались в рамках Кубка мэра Москвы. В матче за 5-е место на турнире армейцы обыграли красно-белых со счётом 5:2 (3:0, 2:2, 0:0).

Кубок мэра Москвы. За 5-е место
28 августа 2021, суббота. 10:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Валльмарк (Слепышев, Макаров) – 04:06' (5x5)   2:0 Нордстрём (Сведберг, Окулов) – 04:31' (5x5)   3:0 Валльмарк (Слепышев, Григоренко) – 17:46' (5x5)   3:1 Петтерссон (Ержабек, Широков) – 22:41' (5x5)   3:2 Баранов – 23:20' (5x5)   4:2 Слепышев (Григоренко, Плотников) – 35:10' (5x5)   5:2 Слепышев (Валльмарк, Киселевич) – 38:00' (5x5)

На 5-й минуте Лукас Валльмарк вывел ЦСКА вперёд. Спустя 25 секунд Юаким Нордстрём удвоил преимущество армейцев. В конце первого периода Валльмарк оформил дубль. На старте второго игрового отрезка Эмиль Петтерссон отыграл одну шайбу. Через 39 секунд Илья Баранов сократил отставание до минимума. Тем не менее, в конце периода Антон Слепышев с разницей в три минуты забросил две шайбы.

Напомним, в финале турнира сыграют московское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар», в матче за третье место — «Витязь» и «Амур».

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