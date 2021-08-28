ЦСКА обыграл «Спартак» в матче за пятое место на Кубке мэра Москвы

Сегодня, 28 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» ЦСКА и «Спартак» встречались в рамках Кубка мэра Москвы. В матче за 5-е место на турнире армейцы обыграли красно-белых со счётом 5:2 (3:0, 2:2, 0:0).

На 5-й минуте Лукас Валльмарк вывел ЦСКА вперёд. Спустя 25 секунд Юаким Нордстрём удвоил преимущество армейцев. В конце первого периода Валльмарк оформил дубль. На старте второго игрового отрезка Эмиль Петтерссон отыграл одну шайбу. Через 39 секунд Илья Баранов сократил отставание до минимума. Тем не менее, в конце периода Антон Слепышев с разницей в три минуты забросил две шайбы.

Напомним, в финале турнира сыграют московское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар», в матче за третье место — «Витязь» и «Амур».